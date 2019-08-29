В групповом турнире Лиги чемпионов донецкий "Шахтёр" третий сезон подряд сыграет с английским "Манчестер Сити", а также хорватским "Динамо" из Загреба и итальянская "Аталанта".

Жеребьевка, которая состоялась в четверг вечером в Монако, определила эти команды в группу С.

Самым сильным по рейтингу соперником "Шахтера" в группе Лиги чемпионов станет английский Манчестер Сити, ведомый Хосе Гвардиолой.

Дончане уже третий сезон подряд будет играть в одной группе Лиги чемпионов с чемпионом Англии, за который выступает бывший игрок "горняков" Фернандиньо и игрок сборной Украины Александр Зинченко.

Загребское "Динамо" в прошлом сезоне стало в очередной раз чемпионом Хорватии. Во втором раунде квалификации хорваты дважды переиграли грузинский клуб Сабуртало, забив два и три безответных мяча соответственно.

В третьем раунде они прошли Ференцварош хорошо знакомого нам Сергея Реброва, сыграв вничью 1:1 дома и разгромив соперника на его поле - 4:0.

В раунде плей-офф хорваты одолели Русенборг, сыграв в ничью - 1:1 дома и уверенно победив норвежцев дома - 2:0.

Итальянская Аталанта, в которую в межсезонье перешел украинский полузащитник Руслан Малиновский, заняла третье место в серии А и вышла в группу напрямую.

После окончания последних матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов стали известны все его 32 участника, а также состав четырех корзин.

Матчи группового турнира Лиги чемпионов пройдут с 17 сентября по 11 декабря 2019 года и уже 16 декабря пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира, которая пройдет с 18 февраля по 18 марта 2020 года.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов пройдет 20 марта, а 30 мая на поле "Олимпийского стадиона Ататюрка" в Стамбуле будет сыгран финал.

Ранее "Страна" сообщала, что футболист "Шахтёра" считает, что его команде по силам выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, а также о том, что капитан "Шахтёра" умоляет перед Лигой, чтобы его отпустили в другую команду.