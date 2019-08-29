Назначенный Верховной Радой на пост министра иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что курс Украины в ЕС И НАТО остается без изменений, передает "Интерфакс-Украина".

"Внешнеполитические приоритеты, оглашенные президентом Зеленским остаются без изменений - ЕС и НАТО. Тут все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной протянутой руки, а точнее - одного политического решения", - сказал он, выступая в четверг в парламенте.

Также Вадим Пристайко подчеркнул, что Украина должна искать пути улучшения отношений со своими ближайшими соседями Венгрией, Польшей и Румынией.

"Мы будем вдумчиво, креативно, но принципиально искать пути, которыми можем восстановить круг друзей вокруг себя. В первую очередь это касается Венгрии, Польши, Румынии", - сказал он, выступая в парламенте в четверг во время обсуждения его кандидатуры.

Пристайко отметил, что Украина должна "внимательно следить за тем, что происходит в Молдове и Грузии", потому что эти страны входят в сферу ее непосредственных интересов.

"Первые контакты с белорусским руководством обнадеживающие. Прибалтийские государства остаются нашими друзьями, которые хорошо понимают все наши проблемы и готовы действовать совместно с нами", - указал он.



Кроме того, Пристайко ставит задачу за полгода кардинально продвинуться в решении конфликта на Донбассе.

"Как вы знаете, президент предложил ряд компромиссных шагов, в первую очередь, направленных на восстановление связей с нашим собственным народом, который оказался за линией соприкосновения. Ценой значительных усилий был перезапущен процесс обмена пленными, восстанавливается сообщение в Станице Луганской, восстанавливаем инфраструктуру и обеспечиваем социальные выплаты, ведется работа по созданию системы эффективного информационного сопротивления. Хочу верить, что эти шаги при поддержке международного сообщества дадут возможность открыть новую страницу мирного процесса", - сказал он, выступая в четверг в парламенте.

Пристайко отметил, что если мирный процесс будет продвигаться, то Украина будет думать над следующими шагами.

"Над модальностью возвращения людей к мирной жизни, проведения выборов, амнистии, снятием торговых ограничений, восстановлением контроля над нашими границами. Сейчас не так важно, как мы это будем делать: или путем привлечения миротворческих миссий или путем выполнения "Минска". Критически важно другое – у нас на это полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу на этот полугодичный срок", - подчеркнул он.

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