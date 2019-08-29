Депутаты Верховной Рады Украины назначили на пост главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который до этого момента занимал должность первого заместителя главы СБУ.

По данным "Страны", на пленарном заседании в четверг вечером за его назначение проголосовали 319 народных депутатов.

Иван Баканов родился 2 мая 1975 года в г. Кривой Рог Днепропетровской области. Имеет экономическое и юридическое образование: в 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, в 2016 году – Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины.

С 2013 года Баканов был руководителем ООО "Студия Квартал-95".

До мая 2019 года возглавлял партию "Слуга народа", во время предвыборной кампании руководил штабом нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

В мае 2019 года указом президента Украины Баканов назначен первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Иван Баканов

Также стало известно, что Верховная Рада IX созыва поддержала представление президента Украины об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины. За такое решение проголосовали 333 народных депутата на пленарном заседании первой сессии парламента в четверг вечером.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде уволить Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины и назначить вместо него Ивана Баканова. Об этом говорится в проектах постановлений №1020 и 1021.

Также мы писали, что Зеленский предложил Раде одобрить увольнение Луценко, а генпрокурором назначить Рябошапку. Законопроекты зарегистрированы 29 августа под №№1018 и №№1019 соответственно и внесены Зеленским в парламент в четверг днем. Их тексты на сайте парламента в настоящее время отсутствуют.