Верховная Рада уволила Грицака и назначила Баканова на пост главы СБУ
Депутаты Верховной Рады Украины назначили на пост главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который до этого момента занимал должность первого заместителя главы СБУ.
По данным "Страны", на пленарном заседании в четверг вечером за его назначение проголосовали 319 народных депутатов.
Иван Баканов родился 2 мая 1975 года в г. Кривой Рог Днепропетровской области. Имеет экономическое и юридическое образование: в 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, в 2016 году – Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины.
С 2013 года Баканов был руководителем ООО "Студия Квартал-95".
До мая 2019 года возглавлял партию "Слуга народа", во время предвыборной кампании руководил штабом нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
В мае 2019 года указом президента Украины Баканов назначен первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.
Иван Баканов
Также стало известно, что Верховная Рада IX созыва поддержала представление президента Украины об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины. За такое решение проголосовали 333 народных депутата на пленарном заседании первой сессии парламента в четверг вечером.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде уволить Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины и назначить вместо него Ивана Баканова. Об этом говорится в проектах постановлений №1020 и 1021.
Также мы писали, что Зеленский предложил Раде одобрить увольнение Луценко, а генпрокурором назначить Рябошапку. Законопроекты зарегистрированы 29 августа под №№1018 и №№1019 соответственно и внесены Зеленским в парламент в четверг днем. Их тексты на сайте парламента в настоящее время отсутствуют.