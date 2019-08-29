В ночь на 29 августа военные из полка "Азов" предупредили провокационные действия противника в районе своей ответственности на Светлодарской дуге. Об этом сообщает на Facebook пресс-служба Операции объединенных сил.

Как сказано в сообщении, во время смены личного состава противника на посту члены "Азова" заметили подозрительную группу людей. Она двигалась по серой зоне и пыталась проникнуть на наши позиции, тем самым нарушая Минские договоренности.

Разведка полка "Азов" выявила враждебную ДРГ, которая несла дежурство на наблюдательном посту.

Скриншот: Facebook/ pressjfo.news

В результате непродолжительного боя четыре врага были уничтожены, один ранены и взят в плен вместе с оружием и другими вещами. Боевику оказали первую медицинскую и специализированную помощь.

Во время расспросов пленный рассказал, что группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону.

Сегодня исполнилось 5 лет событиям под Иловайском, когда украинские подразделения попали в окружение. "Страна" разбиралась в причинах тех событий.

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