Донецкий "Шахтер" в групповом турнире Лиги чемпионов сыграет с английским "Манчестер Сити", загребским "Динамо" и итальянской "Аталантой".

Жеребьевка, которая состоялась в четверг вечером в Монако, определила эти команды в группу С.

"Шахтер" третий сезон подряд будет играть в одной группе Лиги чемпионов с чемпионом Англии "Манчестер Сити", за который выступает бывший игрок "горняков" Фернандиньо и игрок сборной Украины Александр Зинченко.

Загребское "Динамо" стало чемпионом Хорватии в очередной раз и прошло сито отбора по пути чемпионов, а "Аталанта" заняла третье место в серии А и напрямую попала в группу.

После окончания последних матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов стали известны все его 32 участника, а также состав четырех корзин.

Состав всех групп Лиги чемпионов сезона 2019-2020:

Группа А: Пари Сен-Жермен, Реал, Брюгге, Галатасарай;

Группа В: Бавария, Тоттенхэм, Олимпиакос, Црвена Звезда;

Группа С: Манчестер Сити, Шахтёр, Динамо (З), Аталанта;

Группа D: Ювентус, Атлетико, Байер, Локомотив;

Группа Е: Ливерпуль, Наполи, Зальцбург, Генк;

Группа F: Барселона, Боруссия Д, Интер, Славия;

Группа G: Зенит, Бенфика, Лион, Лейпциг;

Группа Н: Челси, Аякс, Валенсия, Лилль.

Матчи группового турнира Лиги чемпионов пройдут с 17 сентября по 11 декабря 2019 года и уже 16 декабря пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира, которая пройдет с 18 февраля по 18 марта 2020 года.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала пройдет 20 марта, а 30 мая на поле "Олимпийского стадиона Ататюрка" в Стамбуле будет сыгран финал.

Ранее "Страна" сообщала, что футболист "Шахтёра" считает, что его команде по силам выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, а также о том, что капитан "Шахтёра" умоляет перед Лигой, чтобы его отпустили в другую команду.