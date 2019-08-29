Новый премьер-министр Алексей Гончарук призвал Верховную Раду в ближайшие три-четыре месяца утвердить все системные структурные законопроекты, а в следующем году работать над их имплементацией, чтобы ускорить рост экономики Украины с 2-3% до, как минимум, 5-7%.

"Уже зарегистрировано 37 законопроектов в Раде, которые являются нашими первоочередными", - сообщил Гончарук, выступая на первом заседании парламента нового созыва.

По словам Гончарука, самая важная задача правительства - экономический рост. "Это должно дать нам 1 млн рабочих мест", – добавил он.

Помимо необходимости обеспечить дешевые ресурсы, премьер также заявил о намерении установить равные правила игры.

"Очень долго в стране большое количество людей считало, что Украину как государство можно использовать для создания для себя конкурентных преимуществ. Мы это прекратим. Железную дорогу, облэнерго, облгазы и так далее и тому подобное нельзя использовать для получения сверхприбылей за счет других", – подчеркнул Гончарук.

Как отметил глава правительства, это означает, что энергорынки, инфраструктура - это сферы, где приоритетно должна быть обеспечена конкуренция.

По его словам, в этом году также важно "очистить" от коррупции вновь созданную во главе с Сергеем Верлановым Государственную налоговую службу (ГНС), навести порядок в налоговом администрировании, чтобы бизнес и другие плательщики налогов ощущали себя комфортно в отношениях с государством.

"У нас там (в ГНС - Ред.) есть очень хороший, по моему мнению, менеджер. Мы будем всячески поддерживать", – сказал Гончарук.

В настоящее время на сайте Верховной Рады опубликовано 34 законопроекта от депутатов фракции "Слуга народа". Тексты документов пока не обнародованы.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о реформировании органов прокуратуры.

Также мы сообщали, что в Раде зарегистрировали законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата.