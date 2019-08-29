Верховная Рада Украины на должность министра иностранных дел избрала дипломата Вадима Пристайко. За кандидатуру Пристайко проголосовали 310 депутатов.

Фото: radiosvoboda.org

Пристайко 49 лет. Он окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли. Работал в Управлении торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины, был консулом Генерального консульства Украины в Сиднее и чрезвычайным и полномочным послом Украины в Канаде.

В правительстве Владимира Гройсмана Пристайко занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины и руководителя аппарата.

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