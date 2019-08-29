В социальной сети Facebook зарегистрировали новое событие "Новогодний путч", к которому предлагают присоединиться всех желающих, после того как в сеть попала переписка депутата "Слуги народа" Богуцкой, где она сообщила, что Петр Порошенко готовит переворот.

Организатором встречи указан ​бывший советник экс-президента Петра Порошенко Юрий Бирюков. "Мероприятие" должно состоятся во вторник, 31 декабря 2019 г. с 23:00 до 23:59 на майдане Независимости.

"Отпразднуем? Если наши планы уже известны, то может начнем подготовку к Новому году?", - говорится в описании.

На момент публикации заметки, уже более 1,3 тысяч человек изъявили желание прийти на встречу. Еще 6 тысяч интересуются мероприятием.

Напомним, депутат Елизавета Богуцкая объяснила, что Арсена Авакова оставили в должности главы МВД из-за переворота, который якобы в декабре готовит экс-президент Петр Порошенко.

В переписке она написала следующее: "Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать – мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".

Также журналисты подловили матерную переписку нардепа Михаила Радуцкого, который не выбирая слова обсуждал с собеседником кандидатов на пост главы Минздрава.