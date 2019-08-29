После публикации переписки о Супрун нардеп Радуцкий захотел снять материал с сайта
Народный депутат от партии "Слуга народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Украины Михаил Радуцкий отреагировал на публикацию его переписки в мессенджере по поводу кандидатуры на пост главы Минздрава. Как и предыдущая, новая переписка появилась на сайте Цензор.НЕТ.
Собеседник Радуцкого лаконично высказался об обнародовании обмена послании с помощью мата: "Бл#ть".
На это Радуцкий ответил: "Ага, надо им попробовать снять".
Нардепу в ответ посоветовали никого не трогать.
На это Радуцкий уточнил, где именно он хочет снять. "Я про Цензор", - написал "слуга народа".
Собеседник парировал, что от этого будет только хуже.
"Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять. Только если у вас там отличные отношения", - пояснили Радуцкому.
Фото: censor.net.ua
Ранее "Страна" рассказывала об обсуждении в мессенджере народным депутатом от партии "Слуга народа" Лизой Богуцкой вопроса, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
После того как в прессе всплыли переписки нардепов, президент Зеленский посоветовал им поменьше отвлекаться на телефон, а заниматься своими обязанностями.