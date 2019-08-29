Народный депутат от партии "Слуга народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Украины Михаил Радуцкий отреагировал на публикацию его переписки в мессенджере по поводу кандидатуры на пост главы Минздрава. Как и предыдущая, новая переписка появилась на сайте Цензор.НЕТ.

Собеседник Радуцкого лаконично высказался об обнародовании обмена послании с помощью мата: "Бл#ть".

На это Радуцкий ответил: "Ага, надо им попробовать снять".

Нардепу в ответ посоветовали никого не трогать.

На это Радуцкий уточнил, где именно он хочет снять. "Я про Цензор", - написал "слуга народа".

Собеседник парировал, что от этого будет только хуже.

"Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять. Только если у вас там отличные отношения", - пояснили Радуцкому.

Фото: censor.net.ua

Ранее "Страна" рассказывала об обсуждении в мессенджере народным депутатом от партии "Слуга народа" Лизой Богуцкой вопроса, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.

После того как в прессе всплыли переписки нардепов, президент Зеленский посоветовал им поменьше отвлекаться на телефон, а заниматься своими обязанностями.