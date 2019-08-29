Перед первым заседанием Верховной Рады 9-го созыва, утром 29 августа, в здание парламента не смог попасть некий мужчина, который заявил охране, что его сегодня должны назначить министром. На входе фамилию мужчины проверили в списках, но ее там не оказалось.

"Я знаю, где кандидат в министры обороны. Вадим Герасимович рассказал, что на входе в ВР утром его не пустили в парламент, так как не оказался в списках. И самое интересное - не пустили одного мужчину, который сказал, что его должны министром сегодня назначить, но также его нет списках. А вдруг это был Андрей Загороднюк?"- написала журналистка "Страны"

Фото: facebook.com

Напомним, сегодня около в Раде приступили к формированию Кабмина. Однако кандидата на пост министра обороны Андрея Загороднюка в зале не оказалось, поэтому в Раде объявили перерыв до 18:00. Уже около 18:40 Загороднюк получил свой пост.

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