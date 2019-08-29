44-летний Андрей Загороднюк избран на должность министра обороны в новом Кабинете министров Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За кандидатуру активиста, волонтера и экс-руководителя проектного офиса реформ Минобороны проголосовали 314 депутатов.

Андрей Загороднюк. Фото: censor.net.ua

Загороднюк получал высшее образование в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. У него более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. 5 июля 2019 года он был назначен внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Ранее "Страна" со ссылкой на депутата от "Оппоблока" Николая Скорика сообщала, что в послужном списке нового министра значится и управление офшорами.

Мы также писали, что Зеленский одним законопроектом предложил изменить оборонное и уголовное законодательство Украины.