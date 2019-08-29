Спикер Верховной Рады и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступил за снятие неприкосновенности не только с народных депутатов, но и президента Украины, а также судей. Об этом он сказал во время первого заседания украинского парламента девятого созыва.

Он отметил, что такое решение необходимо принять для того, "чтобы все были равными перед законом". "Эта позиция была, есть и будет оставаться", - отметил спикер Рады и высказал надежду, что парламент быстро решит эти вопросы.

Стоит уточнить, что неприкосновенность депутатов, президента и судей закреплены в Конституции Украины, поэтому для принятия соответствующих изменений необходима поддержка 300 депутатов из 450. У президентской политсилы "Слуга народа" 254 места в Раде.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент).

Также мы сообщали, что по словам Геруса первым решением новой Верховной Рады станет снятие депутатской неприкосновенности.