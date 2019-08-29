В четверг, 29 августа, пока новая Рада избирает Кабмин, курс гривни на межбанке укрепился до 25,20 грн/$1 с 25,21 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,19–25,21 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 30 августа официальный курс 25,232299 грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 29 августа снизился до 25,2413 грн/$1 с 25,2206 грн/$1.

Кроме того, в НБУ понизили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 30 августа до 25,232299 грн/$1 по сравнению с 25,221856 грн/$1 на 29 августа 2019г.

Ранее сообщалось, что в НБУ решили поднять курс доллара, чтобы помочь бюджету Украины.

Также мы писали, что доллар на межбанке дорожает второй день подряд.