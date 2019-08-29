29 августа наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) проголосовал за повышение заработных плат членам и председателю правления вещателя. Об этом сообщает "Detector.Media".

Как отмечается, с новыми членами правления Ярославом Лодыгиным и Дмитрием Хоркиным будут заключены контракты, в которых установлена ​​зарплата 98 тысяч гривен + 3% от поступлений от рекламы и спонсорства соответствующей платформы (телевидение или радио). 3% от рекламно-спонсорских доходов телевидения - это примерно 76 тысяч гривен. То есть зарплата Лодыгина сейчас составит более 170 тыс. гривен.

Остальные члены правления (Николай Чернотицкий и Инна Гребенюк) после повышения будут получать 98 тысяч гривен + 1% от общих доходов от рекламы и спонсорства на телевидении и радио.

Ранее члены правления, по словам Чернотицкого, получали 56 700 гривен с налогами.

Председателю правления НОТУ Зурабу Аласании назначили зарплату 118 тысяч гривен + 1% от общих доходов от рекламы и спонсорства на телевидении и радио.

29 августа наблюдательный совет НОТУ по предложению председателя правления Зураба Аласании утвердил новый состав правления НОТУ. В него вошли два новых члена: Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин. Из старого состава правления остались Инна Гребенюк и Николай Чернотицкий.

В начале августа Аласания прокомментировал "Стране" идею команды Владимира Зеленского о создании всемирного международного украинского телеканала, который усилил бы позиции Украины в информационной борьбе.

А в июле мы писали об увольнении члена правления Общественного ТВ Романа Винтонива, более известного как Майкл Щур.