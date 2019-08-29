Россия заплатит в бюджет Совета Европы долг по членским взносам за часть 2017-го и 2018 год. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что сумма платежа составит 54,7 миллиона евро. Средства будут выделены из федерального бюджета. Этот шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта, говорится в документе, который поодписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Напомним, 2 июля Москва заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 года в размере 33 миллионов евро.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) восстановила членство России в организации. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.

До этого Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ после аанексии Крыма в апреле 2014 года.