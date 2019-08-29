В четверг, 29 августа, депутаты Верховной Рады Украины назначили Алексея Гончарука новым премьер-министром Украины.

За назначение Гончарука проголосовали 290 народных депутатов.

Фото: rada.gov.ua

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончанука на должность главы Кабинета министров. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Алексею Гончаруку 35 лет, однако он успел защитить докторскую диссертацию в области права.

Он возглавлял юридический отдел компании "PRIOR-Invest", был арбитражным управляющим, основателем и управляющим партнером Юридической фирмы "Constructive Lawyers", возглавлял "Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам", ООО "Первая украинская индустриально-инвестиционная компания", Офис эффективного регулирования (BRDO). Кроме того, был председателем третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

В 2014 году Гончарук вступил в партию "Сила людей". Работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

В мае 2019 года назначен на пост заместителя главы администрации президента Украины, затем – Офиса президента Украины, где отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

Ранее в СМИ появился вероятный список будущего состава украинского правительства Алексея Гончарука. По информации Lb.ua двое министров будут назначены по президентской квоте, а имена остальных указаны в письме фракции "Слуга народа" к Гончаруку.

Также мы писали, что Алексей Гончарук официально стал кандидатом на пост премьер-министра.