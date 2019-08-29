Верховная Рада утвердила новое правительство Украины. Это произошло на торжественном заседании парламента 29 августа - в первый день, когда новоизбранные депутаты получили свои мандаты.

Онлайн-хронику этого дня ведет "Страна". Назначаемых президентом министров заслушали с трибуны, остальных проголосовали пакетом.

Главный скандал нового Кабмина - это Арсен Аваков, который остался в кресле главы МВД. Что противоречит обещаниям Зе о перезагрузке власти. Да и пожеланиям избирателей тоже: у партии Авакова "Народный фронт" крайне низкий рейтинг.

Однако Зеленский заявил, что старый министр остается под его ответственность. А Зе-депутаты озвучили версию: Авакова оставили, чтобы не допустить госпереворота со стороны Порошенко. Для чего же на самом деле оставили главу МВД - читайте в анализе "Страны".

Возглавил правительство юрист Алексей Гончарук - молодой юрист, замглавы Офиса президента, который еще совсем недавно "дякувал" Петру Порошенко и заявлял, что не знает, кто такой Зеленский.

"Страна" публикует полный состав Кабмина и рассказывает, что известно о каждом из новых министров.

Алексей Гончарук. Премьер-министр

Алексею Гончаруку 35 лет. До назначения в Кабмин он занимал должность замглавы Офиса президента, курируя блок экономического развития и реформ.

Он родился в Черниговской области, где получил юридическое образование. Был управляющим партнером фирмы Constructive Lawyers. Специализировался на сопровождении инвестиционных проектов в строительстве, а с 2009 года возглавил общественную организацию, помогавшую пострадавшим инвесторам.

С того времени юрист Гончарук постепенно приобащается к политике. На выборах в Верховную Раду в 2014 году он возглавил список партии "Сила людей", но она не прошла, набрав всего 0,1%.

В 2015 году Гончарук стал внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко, которого знал несколько лет - занимался вопросами Госслужбы геологии и недр.

После того, как Шевченко был уволен из-за коррупционного скандала, Гончарук возглавил Офис эффективного регулирования - BRDO. Это структура, которая была создана министром экономразвития Абромавичусом на гранты Евросоюза. Она занимается разработкой реформ для украинского правительства, которую затем и реализовывал Кабмин сначала Яценюка, а потом и Гройсмана.

Сам же Гончарук был помощником министра экономики-первого вице-премьера Кубива (его еще называли "смотрящим" от Порошенко за правительством).

В 2018 году Гончарук участвовал в запуске нового политического проекта "Люди важны", в числе основателей которого нынешний глава таможни Максим Нефедов, а одну из ведущих ролей играл близкий к Арсену Авакову нардеп Антон Геращенко.

Правда, эта история закончилась ничем.

В Офис Зеленского Гончарука пригласил Андрей Богдан, с которым они познакомились в мае 2019 года. Перед этим Гончарук прошел собеседование с командой президента.

Правда, буквально за несколько дней до этого карьерного роста он "дякувал" Порошенко и сомневался в способностях Зеленского.

"Мы не понимаем, кто такой Зеленский, поэтому отпозиционироваться к нему невероятно сложно. Кто такой Порошенко мы хорошо понимаем, поэтому есть часть вещей, в которых он точно будет нашим союзником, это евроинтеграция и некие понятные вещи, и он будет в силу того, что у него есть некий бэкграунд исторический, за них топить..", - говорил Гончарук в одном из интервью.

Детальнее о Гончаруке - в материале "Страны" Грантовый реформатор, "дякувал" Порошенко. Кто такой Алексей Гончарук, который может стать премьером.

Также мы разбирали программную речь Гончарука в Раде.

Арсен Аваков. Глава МВД

Арсен Борисович стал министром внутренних дел на волне Майдана и с тех пор незыблемо занимал эту должность.

В его активе - создание патрульной полиции, которая стала "витриной реформ". В пассиве - фактический развал работы полиции, ухудшение криминогенной ситуации.

При этом ведомство Авакова закрывало глаза на уличный беспредел радикалов, не расследовало уголовные дела по их лидерам (взять хотя бы цыганский погром, устроенный лидером С14 Мазуром), не мешало избивать и кошмарить журналистов. Часто это происходило на глазах полиции, которая не вмешивалась в происходящее.

Все это в немалой степени стало причиной обвала рейтинга партии "Народный фронт", которую представлял Аваков. С именем самого министра также связан ряд коррупционных скандалов. Это главным образом дело "золотых рюкзаков", которые фирма сына Авакова поставляла для нужд Нацгвардии (его закрыли в 2018 году). Министр через жену владеет виллой в Италии и до недавнего времени был хозяином "Эпрессо ТВ".

Что касается Донбасса, то Аваков представлял классическую "партию войны" - еще более бескомпромиссную, чем Порошенко. Добробаты, которые вдохнули в конфликт на Донбассе новую силу, курировались МВД, а позже официально влились в его структуры. Среди них был высок процент откровенно неонацистских элементов, которые и по сей день вызывают возмущение правозащитных организаций. Параллельно добровольцы, как уже говорилось выше, дали импульс росту криминала в мирных городах Украины - с чем ведомство Авакова не могло или не хотело справиться.

При этом во многом Авакову обязан своим президентством Владимир Зеленский.

Структуры МВД ломали "Сетку" Порошенко и не позволял ручным националистам Банковой атаковать конкурентов экс-президента. Также полиция во многом помножила на ноль деятельность СБУ по слежке за Зеленским.

О новом министерском сроке Авакова до сих пор ходили разные слухи. И было видно, что Зеленский колеблется и не хочет оставлять Арсена Борисовича. Однако недавно о том, что его кандидатуру рассматривают всерьез, заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

А в день голосования стало известно, что Авакова продавил лично Зе под свою личную ответственность. Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая объяснила это тем, что Порошенко на декабрь готовит госпереворот. И якобы лишь Авакову под силу его купировать.

Отметим, что еще весной Арсена Авакова хвалил Игорь Коломойский. А по информации "Страны" министр и олигарх уже создали в новой Раде депутатскую группу "За будущее".

Поэтому есть ненулевая вероятность, что за Авакова мог действительно хлопотать Коломойский. Если посмотреть на расклад силовиков, то у Коломойского своего человека не было. Например, глава СБУ Баканов - человек лично Зеленского. В этом ключе Аваков может быть "золотой акцией" Коломойского в новом Кабмине и его страховкой - будущих размолвок с президентом или западными партнерами.

Вадим Пристайко. Глава МИД

Пристайко, который при Порошенко возглавлял представительство Украины в НАТО, Зеленский выдвинул в главы МИД еще в самом начале своей работы. Но Рада провалила его кандидатуру.

До 2017 года Пристайко был вторым человеком в министерстве иностранных дел - первым замом Павла Климкина.

Пристайко - родом из Одесской области. Профильного дипломатического образования у него нет. В 90-х он закончил киевский политех и Академию внешней торговли.

В МИД Пристайко попал из сопредельного ведомства - министерства внешнеэкономических связей в 1997 году. Из крупных назначений - в каденцию Януковича Пристайко был послом Украины в Канаде, где и встретил Евромайдан.

Однако в 2014 году Пристайко пошел вверх по карьерной лестнице.

Судя по его интервью, собранных на страничке миссии Украины в НАТО, дипломат являлся довольно-таки верным сторонником курса Петра Порошенко. Он к примеру выступал против референдума по НАТО и говорил, что можно обойтись и без этого. Отметим, что референдум по вступлению в Альянс является обещанием Зеленского.

Накануне празднования Дня Победы Вадим Пристайко высказывал свое негативное отношение к акции Бессмертный полк. Он упрекнул участников марша в том, что они не знают, чьи портреты несут.

В своей речи на представлении сегодня Пристайко в общем и целом повторил прежний курс на НАТО и ЕС, правда уделил больше внимания тема миры на Донбассе и на "прагматизм" во внешней политике. Правда, как совмещается мир и курс в НАТО (который приведет к обострению отношений с Россией) он не пояснил.

У будущего главы МИД двое сыновей - Владимир и Андрей. Согласно декларации, у семьи Пристайко - шесть квартир в Киеве, которые оформлены на будущего министра и его жену. Три из них куплены после Евромайдана, уже при новой власти.

Также в 2017 году представитель Украины при НАТО обзавелся новым BMW X1 за 750 тысяч гривень.

Интересно, что одну из многочисленных квартир Пристайко арендует нардеп "Батькивщины" Алексей Рябчин - за прошлый год он выплатил жене будущего министра 240 тысяч арендной платы.

Оксана Маркарова. Глава Минфина

Разговоры о том, что "зеленый" Кабмин унаследует министра финансов из старого правительства, ходили еще с июля.

Маркарову сделали министром, когда из Кабмина со скандалом ушел глава Минфина Александр Данилюк (сегодня он трудится секретарем СНБО у Зеленского).

Маркарова родом из Ровно. Училась в Киево-Могилянской Академии, где получила степень магистра экологических наук, а затем - в Индианском университете в Блумингтоне (США). Там она получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.

Оксану Маркарову связывают с Натальей Яресько, бывшим министром финансов Украины и еще одним постмайдановским министром-экспатом. Яресько работала с Маркаровой с конца 90-х годов в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

Оксана была членом наблюдательного совета "Актив-банка" в 2012 году, когда банк принадлежал структурам братьев Клюевых. "Страна" уже рассказывала, как дочки Маркаровой стали владелицами квартир, которые были в залоге у данного банка. Подробнее о "нехороших квартирах" Маркаровой и ее мужа можно прочитать в статье Странные квартиры нового министра финансов.

В 2015 году Яресько забрала Маркарову в свою команду и даже сделала ее замминистра - кем она и работала также в бытность министром Данилюка.

Оксана замужем за бизнесменом и банкиром Даниилом Волынцем, который руководил "Ощадбанком" во времена Ющенко. В декаларации Маркаровой за 2017 год указано, что в семье четверо детей - сын Данил, и три дочки: Мария, Анна и Лидия.

Маркарова - автор мрачного прогноза о том, что Украина сможет догнать нынешний уровень экономики Польши только через 50 лет.

В целом можно отметить, что Оксана Маркарова - из той же когорты чиновников времен Порошенко, что и Ульяна Супрун. Они обласканы западными структурами, их постоянно хвалят связанные с грантами общественные организации и поддерживающие их СМИ.

Зоряна Черненко. Глава Минздрава

Компромиссная фигура, на которой остановились в Офисе президента. Компромиссная потому, что с одной стороны Зеленскому удалось отказаться от назначения Ульяны Супрун, которую продвигали в США. С другой - Черненко будет продолжать ту же политику, которую вела Супрун.

Это видно из ее бэкграунда. Зоряна Черненко - главный эксперт "Реанимационного пакета реформ", который финансируется на западные гранты. Она продвигала медреформу Ульяны Супрун.

Правда, на этот раз Черненко может продвигать еще и интересы будущего главы комитета по охране здоровья Михаила Радуцкого. Экс-владелец клиники "Борис" в переписке со своим знакомым признал, что Черненко - его человек. Скрин этой беседы обнародовали СМИ.

При этом у нового министра, как и ее патрона Радуцкого, нет диплома врача - хотя даже у ее предшественницы он был.

Черненко по образованию юрист. Она также является замдекана правового факультета Киево-Могилянской академии.

Интереснее история с семьей Зоряны. Ее бывший муж - Александр Черненко, бывший депутат от "Блока Петра Порошенко". Зимой он попал в скандал: будучи членом парламентской команды Порошенко, искал способы запретить показ третьего сезона сериала "Слуга народа" на телеканале 1+1 (на Банковой этот фильм рассматривали как опасную и эффективную рекламу Зеленского).

Так утверждали журналисты со ссылкой на телефонные переговоры нардепа. Черненко называл утечку фейком, хотя и признал, что в нем были использованы его реальные переговоры.

Сама же Зоряна Черненко вполне открыто критиковала команду Зеленского. Причем совсем недавно. Это произошло после обысков на металлургическом комбинате "Арселор Миттал" в Кривом Роге, который подозревают в нарушении экологических норм.

Когда СБУ пришла на комбинат, Зоряна написала пост. В нем она заявила, что масштаб онкологических заболеваний в городе не так уж и велик, как утверждает власть. И предположила, что статистику намеренно завысили.

Детальнее о новом министре - в материале "Страны".

Тимофей Милованов. Министр экономики

Это еще один представитель ориентированных на гранты кругов. В прошлые годы он активно защищал все реформы времен Порошенко. За что он прослыл "экономистом-порохоботом". Кроме того, он прямо писал, что голосовал во втором туре за Порошенко и считает его лучшим президентом за всю историю Украины.

44-летний Милованов является почетным президентом Киевской школы экономики.

Он учился в КПИ и Киево-Могилянской академии, где получил дипломы магистра. Также Милованов обучался в Киевской школе экономики (магистр экономики) и в Университете Висконсин-Мэдисон (степень PhD по экономике).

Милованов преподавал в таких зарубежных вузах, как Пенсильванский университет, Университет Бонна, Университет штата Пенсильвания и Университет Питтсбурга.

Тимофей Милованов является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine, которая претендует на анализ действий политиков.

В июле 2016 года Милованова назначили членом совета Национального банка Украины сроком на пять лет. Также он был одним из главных организаторов обучения в Трускавце для будущих депутатов парламента от партии "Слуга народа" этим летом.

Андрей Загороднюк. Министр обороны

Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны. Фактически он завершил эту деятельность в конце 2017 года, юридически – в начале 2018.

Загороднюк учился в Киевском национальном университете им. Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.

С 2014 года - общественный активист, волонтер ВСУ. Возглавляемая Загороднюком компания поставляла украинским бойцам в зоне АТО печки и машины скорой помощи, которые делали из бронированных инкассаторских машин.

В июле этого года Зеленский назначил его своим внештатным советником. Также Загороднюк является основателем и генеральным директором компании Discovery Drilling Equipment.

Дмитрий Кулеба. Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции

Был постоянным представителем Украины при Совете Европы, автор книги "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ".

В 2003 году закончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Дипломатическую карьеру начал в 2003 году на должности атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел Украины, работал там 10 лет на разных должностях. В 2013 году уволился с государственной службы и возглавил Фонд культурной дипломатии UART.

В июне 2014 года Кулеба вернулся на работу в МИД по приглашению министра Павла Климкина на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций.

9 апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы. Где наша страна постоянно попадала в скандалы.

Однажды, по словам Кулебы, Украина добровольно переплатила 400 тысяч долларов в качестве членского взноса ПАСЕ. Он пояснил переплату стремлением компенсировать ту сумму, которой не хватало ПАСЕ из-за отсутствия российских взносов. Чтобы в конечном счете убедить Ассамблею не возвращать РФ в Совет Европы.

После этого символического жеста Украина призвала другие страны присоединиться и заплатить больше. Однако никто примеру Киева не последовал. А Россию в ПАСЕ вернули. Впрочем, эту странную выходку Кулеба ставит себе в заслугу.

"...Это была целенаправленная политика нынешнего генерального секретаря Совета Европы Торбйона Ягланда, который уже покидает пост, - блокировать любые инициативы, связанные в компенсацией, желанием или намерениями других стран повторить, подражать шаг Украины", - рассказал Кулеба.

Тем не менее, он считает, что украинская сторона была права в том, что переплатила.

Михаил Федоров. Вице-премьер, министр цифровой трансформации

IT-предприниматель, основатель диджитал-агентства. В 2014 году баллотировался на выборах в народные депутаты от партии "5.10".

Был руководителем digital-направления предвыборной кампании тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. В связи с этим был фигурантом журналистского расследования программы Наши деньги с Денисом Бигусом.

Согласно материалам журналистов, Федоров получал деньги для поддержки интернет-ресурсов команды от Сергея Шефира не с официальных счетов избирательного фонда Зеленского, а наличными в офисе. При этом бюджет на интернет-рекламу и на ботов только во втором туре составил почти 300 тысяч долларов.

С 21 мая 2019 – внештатный советник президента по digital-направлению.

Оксана Коляда. Министр по делам ветеранов, оккупированных территорий и переселенцев

Чиновник еще времен Порошенко. Была заместителем министра по делам ветеранов Ирины Фриз - ставленницы экс-президента - с весны этого года. Полковник запаса, участник боевых действий. Окончила Львовский институт внутренних дел по специальности "правоведение".

С 2003 года служила в МВД. В 2015 году поступила на службу в ВСУ, работала начальником управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины. В 2016-2017 принимала участие в создании специализированных курсов для журналистов, работающих в зоне проведения АТО.

Также Коляда инициировала процесс создания региональных военных пресс-центров (Авдеевка, Северодонецк). В течение 3 месяцев в 2017 году была заместителем командующего АТО.

Также Оксана Коляда является соорганизатором и участником ряда общественных организаций и проектов. Она замужем, имеет двух сыновей.

Алексей Оржель. Министр энергетики и защиты окружающей среды

Оржель - эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса, руководитель сектора "Энергетика" BRDO - той же грантовой структуры, в которой трудился премьер Гончарук.

Прошел в Раду под №16 в списке партии "Слуга народа" Владимира Зеленского.

Закончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт", получил степень магистра по специальности "Энергетический менеджмент".

С 2006 по 2014 год работал в Национальном регуляторе в сфере энергетики. С 2014 года работал в частном секторе.

Председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Владислав Криклий. Министр инфраструктуры Украины

Криклий - бывший сотрудник ГАИ, МВД, был даже директором кинотеатра.

Прошел в Раду под №12 в списке партии "Слуга народа", однако считается человеком главы МВД Арсена Авакова.

Криклий ранее работал в ведомстве не совсем близком к инфраструктуре. Он возглавлял Главный сервисный центр МВД, то есть, курировал вопросы, связанные с регистрацией и перерегистрацией автомобилей. И активно отслеживал вопрос евробях, который сейчас пытается решить президент Зеленский.

Как стало известно "Стране" из своих источников, изначально Криклий должен был возглавить работу транспортного комитета Верховной Рады, который будет переименован в инфраструктурный, а в министры инфраструктуры прочили главу "Укрпочты" Игоря Смелянского.

Но к работе Смелянского в "Укрпочте", якобы, возникло много вопросов. Кроме того, Зеленского не устраивает чрезмерный пиар главного почтальона. Шансы Криклия выросли также благодаря протекции главы МВД Арсена Авакова, у которого он был советником.

Алена Бабак. Министр развития общин и территорий

Бабак была депутатом ВР восьмого созыва от "Самопомощи". Также возглавляла ООО "Институт местного развития".

Как сообщил "Стране" один из народных депутатов и эксперт в вопросах ЖКХ, Алену Бабак на министерскую должность предложил лично Владимир Зеленский. Она, как и президент, родом из Кривого Рога.

"Зеленский о ней очень высокого мнения, они разговаривали о проблемах в ЖКХ, и после этого он принял решение, что она должна быть министром", - говорит собеседник "Страны".

Бабак входила в рабочую группу по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионстрое. Последняя работала над законодательной базой в сфере ЖКХ, в том числе, новым законом, который вводит пеню за просроченные платежки и абонтплаты за пользование внутридомовыми сетями.

"Говорят, что министром ЖКХ в новом правительстве будет Алена Бабак. Та самая грантоедка из "Самопомочи", которая в Раде предыдущего созыва это ЖКХ успешно разваливала. Володимир Зеленский, если у Вас действительно так всё плохо с кадрами, возьмите с майдана обезьянку, с которой фотографируются туристы, и назначьте её министром ЖКХ. Лучше обезьянка не сделает, но и хуже тоже. А это уже намного эффективнее для страны, чем сотня Ален Бабак. Пожалуйста, пожалейте нас и страну, господин президент. Вы ведь лучше обещали, а не хуже", - написал на своей странице в Facebook глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Анна Новосад. Министр образования и науки

Новосад получила образование политолога, в 2017 году — генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции.

Прошла в Раду под №50 в списке партии "Слуга народа".

Родилась городе Ладыжин, Винницкая область. Училась Киево-Могилянской академии и получила степень магистра европейских студий в Маастрихтском университете (Нидерланды).

Участник Украинско-Канадской парламентской программы. С 2012 по 2013 год стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии.

С марта 2014 года работала в Министерстве образования и науки Украины. Занимала должность советника министра образования и науки Сергея Квита, возглавляла управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

Интересно, что о своих министерских амбициях Новосад говорила еще несколько дней назад. А судя по тому, что в минобразования она работала после Майдана и по сей день - то нынешний курс в школах будет сохранен.

Владимир Бородянский. Министр культуры, молодежи и спорта

Бородянский - бывший генеральный директор телеканала СТБ и руководитель группы StarLightMedia. Окончил Киевский национальный экономический университет, финансово-экономический факультет, специальность "Финансы и кредит".

С 1998 года Бородянский работал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине". В 2000 году стал руководителем отдела управления медиа-активами "Альфа-банка".

В этой должности отвечал за реализацию таких проектов, как "Новый канал", "Наше радио", "Московский комсомолец в Украине". В 2004 году стал генеральным директором телеканала СТБ, а с марта 2012 возглавлял медиагруппу StarLightMedia. в декабре 2018 года он покинул и СТБ, и StarLightMedia.

С 29 июля 2019 года Бородянский стал внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Именно он в начале августа провел закрытую встречу с журналистами, где им официально представили координатора рабочей группы, которая у Зеленского будет разрабатывать медийную стратегию. На встрече присутствовали 23 главных редактора и медиаэксперта. По словам присутствовавших, на встрече их просили сообщить о наболевших медийных проблемах, чтобы вместе потом их решат.

Дмитрий Дубилет. Министр Кабинета министров

Дмитрий Дубилет – бизнесмен, соучредитель мобильного банка Monobank. Сын бывшего председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета. Учился на факультете международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, в 2011 году окончил Лондонскую бизнес-школу.

С 2010 года занимал должность IT-директора "ПриватБанка", работал там до 2016 года. Именно Дубилету мы обязаны популярным приложением "Приват24".

С 2015 года Дубилет развивал портал iGov, созданный для борьбы с коррупцией и повышения эффективности работы чиновников.

В 2017 году Дубилет запустил Monobank - первый в Украине банк без отделений, в котором все услуги проводятся с помощью мобильных приложений. Банк работает по лицензии Universal Bank, который входит в группу "ТАС" Сергея Тигипко.

В июле этого года Дмитрий Дубилет был официально назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова по диджитализации. Теперь он будет советовать всему Кабмину.

Юлия Соколовская. Министр социальной политики

Юлии Соколовской 34 года. О ней мало что известно. Она является советником в Министерстве финансов Украины.

Ранее Соколовская была директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Училась в Национальной академии госуправления при президенте Украины, КНЭУ, Объединенном венском институте.