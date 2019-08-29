Президент Украины Владимир Зеленский выступил на первом заседании Верховной Рады девятого созыва, призвав народных избранников действовать и голосовать, не отвлекаясь на лишние диалоги.

"Меньше смсок, больше законов, народ ждет!" - сказал Зеленский, вероятно, намекая на два инцидента, которые произошли сегодня с народными депутатами от "Слуги народа" в Верховной Раде.

Напомним, депутат Елизавета Богуцкая объяснила, что Арсена Авакова оставили в должности главы МВД из-за переворота, который якобы в декабре готовит экс-президент Петр Порошенко. Также журналисты подловили матерную переписку нардепа Михаила Радуцкого, который не выбирая слова обсуждал с собеседником кандидатов на пост главы Минздрава.

Зеленский пообещал распустить Раду через год, если нардепы не будут нормально работать и очертил для них первоочередные задачи: оборона, окончание войны и возвращение территорий. Он также отметил, что поздравления в адрес нардепов прозвучат злорадно, потому что им предстоит очень много работы и на них лежит огромная ответственность.