В Днепре на проспекте Маршала Малиновского двое неизвестных взорвали банкомат "Приватбанка" и скрылись с деньгами. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что банкомат был расположен в мясном магазине и для того, чтобы попасть к нему злоумышленникам пришлось разбить витрину. Инцидент произошел около 03:00 29 августа.

Очевидцы говорят, что видели, как двое парней в черной одежде, выбежали из здания, в котором находится магазин. В их руках были неизвестные предметы, рассмотреть их детально не удалось. Они скрылись в темноте, как только покинули двор. На месте работала следственно-оперативная группа и патрульные.

Служба безопасности банка в сотрудничестве с полицией также выясняет все обстоятельства происшествия. Устанавливаются факты, указывающие на лиц, которые могут быть причастны к подрыву. Сумма нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, "Приватбанк" объявил о вознаграждении в сумме 50 000 гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Ранее "Страна" писала о том, что в Туркменистане начали задерживать людей возле банкоматов.

Также мы сообщали, что в Киеве неизвестный вытащил пакеты с деньгами из инкассаторской машины, пока инспекторы заправляли банкомат.