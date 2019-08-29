Суд приговорил к восьми годам тюремного заключения женщину, которая закрыла в квартире на 11 дней годовалого сына и двухлетнюю дочь, в результате чего мальчик умер, а девочка выжила в больнице. Прокуратура требовала пожизненное. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"Под крики "позор" завершилось судебное заседание, где сегодня был объявлен приговор женщине, по вине которой от голода умер ее годовалый сын. Оставление в опасности. Так суд квалифицировал действия подозреваемой, которая на 11 дней оставила без еды в закрытой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочь", - написала она.

По ее словам, несмотря на собранные доказательства и показания свидетелей, суд не нашел оснований считать ее действия умышленным убийством и назначил наказание по ч. 3 ст. 135 УК - в виде восьми лет лишения свободы.

"При этом, как отметил суд в своем решении, значительную часть наказания ей будет засчитано в качестве отбытого (по закону Савченко)", - добавила пресс-секретарь. Она также сообщила, что прокуроры готовят апелляцию.

Скриншот: Facebook/Надія Максимець

Вчера сообщалось, что киевская прокуратура настаивает на пожизненном сроке для женщины, которая в 2016 года заморила голодом своего годовалого сына.

Напомним, страшное преступление произошло в декабре 2016 года. Тогда 21-летняя жительница Киева на 11 дней оставила своего годовалого сына и 2-летнюю дочь без еды и воды в запертой квартире. Когда она вернулас мальчик был уже мертв, а девочку все же удалось спасти.

Отметим, что согласно Уголовному кодексу Украины, умышленное причинение смерти другому человеку наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее мы писали, что мать, которая бросила двоих малолетних детей одних дома без еды и ушла к любовнику, в результате чего погиб годовалый мальчик, может избежать наказания.