Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней, проведенные на посту главы государства. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Период адаптации к новому положению Зеленский сравнил с "тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости".

Украинский лидер выразил надежду, что с началом работы нового парламента страна сможет стать на путь перемен и значительно ускориться. "Я уверен, что сейчас страна, наконец, сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться путем изменений. Я очень рад, что у нас появился парламент, который готов работать", - заявил Зеленский.

Также президент заверил, что довольно самокритичен в оценках своей работы. "Недавно прошло 100 дней моей президентской каденции. Было много действительно различных оценок, но поверьте, критическую оценку я даю себе", - заверил глава государства.

Как ранее сообщала "Страна", сегодня во время первого заседания Верховной Рады Зеленский призвал депутатов к конструктивной работе и заявил, что нынешний парламент либо войдет в историю, либо просуществует один год.

Мы также анонсировали выход 31 августа на телеканале "1+1" интервью с президентом Украины, посвященное его 100 дням на посту главы государства.