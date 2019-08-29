Сегодня премьер-министром Украины избран представитель "Слуги народа" Алексей Гончарук.

Перед голосованием за его кандидатуру Гончарук выступил с обращением к парламенту, а также ответил на вопросы народных депутатов.

Чем известен Алексей Гончарук - его биография и важные данные - в нашем материале. А пока разберем главные тезисы нового премьера.

Обращение Гончарука в парламенту. Краткий анализ

Свое выступление Гончарук начал с пафоса. Он заявил, что после Майдана украинцам теперь не страшно жить.

"На Майдане, когда мы ставили палатки, я говорил, что я - гражданин Украины. И там тогда было страшно. С тех изменилось то, что теперь в Украине не страшно. И это главное достижение", - заявил будущий премьер.

Почему Гончаруку не страшно, когда в стране война, десять тысяч погибших и потеря территорий - не очень понятно. Если отсчитывать от Майдана, то это самая кровавая пятилетка за всю новейшую историю Украины.

Потом кандидат в премьеры перечислил главные проблемы Украины. Это долги перед МВФ, износ инфраструктуры, война на Донбассе и коррупция:

"Есть и долги, который достались нам в наследство. В следующем году каждую третью гривну мы будет тратить на погашение долга.

У нас в ужасном состоянии хозяйство - мы отапливаем космос, то есть воздух. У нас война на Донбассе и у нас до сих пор коррупция.

Этому нужно положить конец и мы это сделаем. В новом правительстве воровать не будут", - пообещал Гончарук. Также он заявил, что "из нашей страны уезжают люди, потому что нет рабочих мест".

Правда, как именно он намерен решать эти проблемы, хотя бы тезисно, он не уточнил. Зато пообещал экономический рост, "минимум по 5-7% в год". А также внезапно заявил, что у нас может резко подешеветь ипотечное кредитование.

"В Украине может быть ипотека 12-13% в год. Могут снизиться и ставки по кредитам", - заявил Гончарук. Опять же - непонятно, каким образом.

Впрочем, один способ глава Кабмина озвучил. Это... кредиты МВФ, которые сам же Гончарук выше назвал главной проблемой страны, да еще и обвинил в ней предшественников.

"Основой для наших изменений должно стать международное сотрудничество, в том числе с МВФ. Скоро они будут в Киеве и мы будет говорить о новой трехлетней программе", - отрапортовал будущий премьер.

Своими ближайшими задачами Гончарук назвал: почистить налоговую от коррупции (это задача от Зеленского) и остановка контрабанды. "Мы знаем, как это сделать", - лаконично отметил премьер.

Единственное, что Гончарук сказал о социалке - это достаточно ритуальное: "Мы не можем забывать о людях, которые живут за чертой бедности". Было и еще одно открытие: "Прожиточный минимум нереальный, на него нельзя прожить". Однако каким он в итоге будет - не сказал.

А вот планы насчет государственной собственности - серьезные.

"В ближайший месяц мы хотим провести эффективность работы госпредприятий и провести увольнения. Есть же такие, по которым нечего решать - Госкомзем - сразу на выход".

Решение вопроса по Донбассу Гончарук видит не в исполнении Минских соглашений, а в том, чтобы усиливать армию. Правда, непонятно, как премьер будет это делать, если основа экономики - кредиты.

"Вопрос войны на Донбассе - решение всей нашей команды, поэтому мне надо посоветоваться о первых трех шагах. Я вижу это в экономическом росте: обеспечить армию, понять, что мы можем сделать для людей, которые пострадали от войны. И сделать все, чтобы враг больше не приходил на нашу землю", - заявил он.

Выводы из выступления Гончарука

Короткое выступление будущего премьера дает слишком мало информации, почему возглавить правительство должен именно он.

Ни одной реформы, о которой бы не говорили его предшественники, он не озвучил. Ни одного планового показателя не заявил (кроме пожелания, чтобы ипотека стала 13%). То есть к премьерству он подошел не как экономист-профессионал, а как политическая фигура, за которую и так проголосуют.

Однако некоторые вещи обращают на себя внимание.

Во-первых, отсылка к верности программам МВФ. А значит - росту тарифов и дальнейшему сворачиванию социалки.

Во-вторых, важно, чего не сказал Гончарук. Он даже ориентировочно не описал, как будет бороться с главным для Украины внешнеэкономическим вызовом - окончанием газовых контрактов с Россией и вероятным срывом отопительного сезона с 1 января 2020 года.

Ну, и в-третьих - относительно Донбасса Алексей Гончарук выразился предельно туманно. Заявив о том, что надо помогать пострадавшим от войны, он даже не стал обещать облегчение жизни тем, кто живет за линией фронта и ездит в Украину за пенсиями, проходя унизительные процедуры верификации. Хотя облегчить эти выплаты было прямым обещанием Зеленского.