Сегодня, 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский назвал главные приоритеты в работе Верховной Рады 9 созыва. Среди главных задач - оборона, окончание войны и возвращение территорий, включая Крым.

"Задачи: государство в смартфоне, уничтожение рейдерства, улучшение медицины, возрождение науки, укрепление национальной безопасности, завершение войны на Донбассе и возвращение Крыма. Это все от нас ждут", - отметил глава государства в своей речи.

Новоизбранный спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков также назвал три приоритетных направления для работы парламента, в числе которых реформа институтов власти и Рады, голосование за снятие депутатской неприкосновенности и запуск механизмов стремительного экономического роста. "Высший законодательный орган страны больше не будет олигархическим клубом по интересам, убежищем для беглецов от ответственности или машиной для легализации коррупционных схем, или создание коррупционных схем", - отметил он.

Зеленский также пообещал распустить Раду через год, если нардепы не будут нормально работать.

Напомним, "Страна" ведет прямую трансляцию первого рабочего заседания Верховной Рады IX созыва.