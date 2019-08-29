Соочредитель Monobank Дмитрий Дубилет покидает компанию, чтобы занять пост министра в новом правительстве. Об этом в своем телеграм-канале заявил сооснователь Monobank Олег Гороховский.

"Дмитрий Дубилет будет министром Кабинета министров и, к огромному сожалению, покидает проект monobank. Если Рада поддержит его кандидату, разумеется", - написал Олег Гороховский в своем Telegram-блоге и высказал уверенность, что работа Дубилета на госслужбе принесет стране много пользы.

Отметим, что в новом правительстве Дубилет может занять пост министра Кабинета министров.

Дмитрий Дубилет. Фото: УНИАН

Как сообщалось ранее, в июле соучредитель Monobank и бывший IT-директор "ПриватБанка" Дмитрий Дубилет официально назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова по диджитализации. Тогда он заявил, что Украина не может нормально развиваться из-за коррупции, а технологии - лучший способ борьбы с нею.

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