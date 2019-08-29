Появился вероятный список будущего состава украинского правительства Алексея Гончарука. По информации Lb.ua двое министров будут назначены по президентской квоте, а имена остальных указаны в письме фракции "Слуга народа" к Гончаруку, которое оказалось в распоряжении редакции.

Фото: lb.ua

В новое правительство должны войти:

  • Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
  • Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
  • Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
  • Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;
  • Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
  • Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
  • Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
  • Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
  • Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;
  • Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
  • Андрей Загороднюк - министр обороны.

По данным издания, произойдет объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.

Ранее сообщалось, что Зеленский внес в парламент кандидатуру Гончарука на должность главы Кабмина. Алексею Гончаруку 35 лет, однако он успел защитить докторскую диссертацию в области права.

Также мы писали, что Министром культуры, спорта и информполитики предложили сделать экс-медиаменеджера Пинчука.

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