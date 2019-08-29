Опубликован полный список состава нового Кабмина
Появился вероятный список будущего состава украинского правительства Алексея Гончарука. По информации Lb.ua двое министров будут назначены по президентской квоте, а имена остальных указаны в письме фракции "Слуга народа" к Гончаруку, которое оказалось в распоряжении редакции.
Фото: lb.ua
В новое правительство должны войти:
- Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
- Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
- Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
- Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;
- Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
- Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
- Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;
- Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;
- Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
- Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;
- Вадим Пристайко - министр иностранных дел;
- Андрей Загороднюк - министр обороны.
По данным издания, произойдет объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.
Ранее сообщалось, что Зеленский внес в парламент кандидатуру Гончарука на должность главы Кабмина. Алексею Гончаруку 35 лет, однако он успел защитить докторскую диссертацию в области права.
Также мы писали, что Министром культуры, спорта и информполитики предложили сделать экс-медиаменеджера Пинчука.