Появился вероятный список будущего состава украинского правительства Алексея Гончарука. По информации Lb.ua двое министров будут назначены по президентской квоте, а имена остальных указаны в письме фракции "Слуга народа" к Гончаруку, которое оказалось в распоряжении редакции.

Фото: lb.ua

В новое правительство должны войти:

Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;

Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова - министр финансов Украины;

Алексей Оржель - должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;

Анна Новосад - министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский - министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская - министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет - министр Кабинета Министров Украины;

Вадим Пристайко - министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк - министр обороны.

По данным издания, произойдет объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.

Ранее сообщалось, что Зеленский внес в парламент кандидатуру Гончарука на должность главы Кабмина. Алексею Гончаруку 35 лет, однако он успел защитить докторскую диссертацию в области права.

Также мы писали, что Министром культуры, спорта и информполитики предложили сделать экс-медиаменеджера Пинчука.