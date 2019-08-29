Сегодня, 29 августа, во время первого заседания Верховной Рады 9 созыва выступил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства призвал Верховную Раду к конструктивной работе и заявил, что нынешний парламент либо войдет в историю либо просуществует один год.

"Страна" приводит главное из текста выступления Зеленского:

Садитесь, давайте работать, меньше sms, больше работы! Я поздравляю Верховную Раду с началом работы. Да, непривычно видеть этот зал заполненным. А не только, когда фуршет по поводу торжественного заседания.

Недавно было 100 дней с начала моей президентской каденции. Самую критичную оценку даю я сам себе. Это было прогулка с выключенными фарами на низкой скорости. Я уверен, что сейчас, наконец, страна может включить пятую скорость и двигаться по пути изменений. Я счастлив, что скоро появится дееспособное правительство. Уважаемые депутаты, поздравлять вас было бы злорадством. Уровень доверия к новому парламента огромен, уровень ожиданий и ответственности - еще больше.

Задачи: государство в смартфоне, уничтожение с рейдерством, улучшение медицины, возрождение науки, укрепление национальной безопасности, завершение войны на Донбассе и возвращение Крыма. Это все от нас ждут.

Вопрос: как вы попадете в учебники? Как парламент, где не было драк, прогулов, кнопкодавства, а только конструктив и пропотливая работа. Или как парламент, который существовал меньше других - один год. Это ваш и наш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать парламент не так и страшно. Но я надеюсь, что этого не произойдет.

Давайте сделаем все это вместе. Слава Украине!

После этого спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв на 5 минут, от которого президент отказался и попросил работать без перерыва.

Напомним, "Страна" ведет прямую трансляцию первого рабочего заседания Верховной Рады IX созыва.

Сегодня президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о реформировании органов прокуратуры.

Он одним законопроектом предложил изменить оборонное и уголовное законодательство Украины.