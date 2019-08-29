Осужденный в России за шпионаж украинец Роман Сущенко находится в следственном изоляторе "Лефортово", куда его доставили из колонии в Кировской области. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Могу сказать, что в настоящее время в следственном изоляторе "Лефортово" точно находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов", - сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Он не исключил, что также в изоляторе содержаться и другие граждане Украины."Всего по моим данным более 30 человек, включая арестованных украинских моряков", - резюмировал Мельников.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Медведчука, переговоры по обмену удерживаемыми лицами еще идут, по Сенцову вопрос пока не решен.

Также мы сообщали, что пресс-секретарь Луценко опубликовала, а потом удалила письмо Вышинского о согласии на обмен.