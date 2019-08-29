На пост второго вице-спикера Верховной Рады избрана представительница фракции "Батькивщина" Елена Кондратюк, и это назначение "Страна" предсказывала еще 27 августа. Об избрании Кондратюк сообщает "Интерфакс-Украина".

За Кондратюк в качестве заместителя председателя Верховной Рады 9-го созыва проголосовали 318 народных депутатов.

Елена Кондратюк. Фото: censor.net.ua

Кондратюк родом из Львова. Ей 48 лет, она была народным депутатом в парламенте 6-го, 7-го и 8-го созывов. В Раде 8-го созыва она была членом депутатской фракции партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина", секретарем Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики, а также заместителем члена постоянной делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Напомним, спикером парламента избран Дмитрий Разумков из фракции "Слуга народа".

Первым вице-спикером Рады стал Руслан Стефанчук.