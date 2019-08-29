Одной из главных интриг сегодняшнего дня был вопрос – останется ли Аваков на посту главы МВД.

Еще накануне вечером в команде Зеленского говорили, что по министру пока нет решения. Что в "Слуге народа" к нему неоднозначное отношение и есть несколько кандидатур. И это было понятно.

Ведь Аваков – это не просто министр внутренних дел. Это один из столпов всей системы власти времен Порошенко. Один из лидеров "партии войны" из парламентской партии "Народный фронт".

Да, в последний год он поссорился с Порошенко и на выборах его не поддержал и помешал организовать подкуп избирателей. Но этот эпизод не отменяет всей остальной его деятельности. Аваков – такой же из символов минувшей пятилетки, как и Порошенко, Парубий, Яценюк и Гройсман.

Напомним, что именно против всей этой команды и голосовали украинцы, выбирая Зеленского.

Поэтому вполне логично было бы его из правительства убрать. С учетом заявлений Зе-команды об обновлении власти.

Но уже сегодня утром Зеленский на заседании своей фракции сказал, что Аваков остается. Более того, чтоб его не прокатили недовольные депутаты из его же фракции, всех министров будут голосовать пакетом.

Почему оставили Авакова и что это означает с точки зрения будущего развития событий – разбиралась "Страна".

Торги вокруг Авакова

Предвестники назначения Авакова уже были. Против него буквально вчера бунтовали националисты, связанные с Порошенко. Они пришли под Банковую и требовали его не назначать. Среди них - одесский радикал Сергей Стерненко, С14 и прочие "уличные бойцы" предыдущей власти.

Но на самом деле сомнения были и внутри "Слуги народа". Заместитель главы офиса президента Дмитрий Костюк в среду вечером сказал, что еще идет конкурс на эту должность и рассматривается сразу четыре кандидатуры. И что далеко не все "слуги" хотят видеть Авакова.

Ходили слухи, что против был и сам Зеленский.

"Страна" поговорила с людьми из "Слуги народа" и собрала те аргументы "за и против" Авакова, которые анализировались на Банковой.

Аргументы за:

1. Аваков во время президентской кампании не допустил массового подкупа избирателей со стороны Петра Порошенко. А также пресекал немало провокаций сторонников тогдашнего президента. В том числе – и лично против Зеленского.

2. Авакову подконтрольны различные радикальные организации, и его нахождение на посту главы МВД удерживает их в повиновении. В случае отставки радикалы могут выйти из-под контроля. И этим может воспользоваться Порошенко для организации путча против Зеленского.

3. Аваков контролирует многих депутатов-мажоритарщиков и нардепов из списка "Слуги народа". В случае его отставки часть нардепов могут начать саботаж и не голосовать за нужные законопроекты.

4. Аваков худо-бедно удерживает под контролем ситуацию в МВД, а что будет в случае его отставки – сказать трудно. Особенно с учетом возможных провокаций против Зеленского, которые могут устроить сторонники Порошенко.

5. Авакова активно поддерживает олигарх Игорь Коломойский, на которого ориентируется значительная часть окружения Зеленского, а также десятки депутатов от "Слуги народа".

Аргументы против:

1. Аваков являлся одним из архитекторов и "столпов" системы власти в стране после 2014 года, против которой проголосовали избиратели на выборах президента.



Понятно, что голосовали они против Порошенко в первую очередь. Однако Аваков несет примерно ту же ответственность за события в стране, что и сам экс-президент. И его сохранение в должности будет расцениваться значительной частью избирателей как отказ Зеленского от обновления власти.

2. При Авакове система МВД погрузилась в хаос и во многом разбалансирована. На работу полиции огромное количество жалоб со стороны как обычных людей, так и бизнеса (поборы и крышевание никуда не делись).

3. Аваков и его окружение постоянно находятся в центре коррупционных скандалов. В целом ситуация в МВД с коррупцией не улучшилась. И даже новая патрульная полиция начала брать взятки.

4. Аваков сам по себе является мощной политической фигурой, которая может стать альтернативным президенту центром силы. Снова начнутся договорняки и "решалово".

5. С точки зрения угрозы уличных акций и провокаций со стороны националистов более целесообразно не торговаться с Аваковым о безопасности, а поставить надежного главу МВД, который возьмет ситуацию под контроль и наведет порядок, а не будет заигрывать с радикалами.

В итоге, как видим аргументы "за" перевесили, и Авакова решили оставить.

"На декабрь Петя готовит путч"

Тот факт, что Аваков-министр это "зашквар" для Зеленского, понимают и в "Слуге народа". Поэтому объясняют переназначение в стиле "а то Путин нападет". Только на месте Путина - Петр Порошенко.

Журналисты "Страны" сфотографировали переписку депутата от "Слуги Народа" Лизы Богуцкой. Она там в расстроенных чувствах пишет, что придется оставить Авакова, но, мол, другого выхода нет. Потому что Порошенко готовит переворот.

Вот, что говорится в ее сообщении:

"Мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".

То есть, аргументом стало то, что экс-президент готовит какой-то путч. И получается со слов Богуцкой, что только Аваков может защитить конституционный строй. Правда, к этой версии есть ряд вопросов.

Во-первых, сомнительно, что Порошенко может организовать какой-то путч. Слухи о нем ходят уже давно. Особенно с учетом уголовных дел против экс-президента. И тот в теории может попытаться устроить майдан, чтоб не идти в тюрьму.

"Страна" уже рассказывала про подготовку провокаций 24 августа, на День независимости. Когда националисты и порохоботы хотели организовать альтернативное шествие - и не исключались столкновения.

Но потом они стали более миролюбивыми, согласись развести свой марш по времени с президентским. И в итоге все прошло мирно. На марш националистов и ветеранов АТО пришло по разным данным от 5 до 15 тысяч человек.

Правда, порохоботы потом активно намекали – что это такое предупреждение Зеленскому. И если тот пойдет на "зраду", (например, на Донбассе, то ему устроят третий Майдан.

Но это пока просто слова. На шествии далеко не все были за Порошенко и против Зеленского. Туда пришли ветераны АТО. И многие из них против Порошенко и вряд ли будут его защищать.

Гвардия Порошенко – это довольно небольшие группировки вроде С14 или же отдельные маргиналы вроде Стерненко или "Демсокиры". Но они для силовиков – на один зуб. Если поступит приказ, их зачистят очень быстро.

Единственный вариант когда действительно националисты могут мобилизоваться на путч - это если Зеленский начнет реальные шаги по миру на Донбассе и выполнение Минска. Но во-первых Зе много раз публично говорил, что он этого делать не будет. А во-вторых, если он на это пойдет, то уж Аваков ему точно здесь не поможет.

Скорее наоборот – поможет путчу. Потому что он один из главных проводников политики войны. Вспомнить хотя бы "мирные планы", которые министр публиковал накануне президентских выборов - там и понижение в гражданских правах жителей Донбасса, и фильтрационные лагеря, и "хорватский сценарий".

Поэтому аргумент о перевороте как повод оставить Авакова – так себе.

Наоборот, если действительно такая угроза есть, то все силовые структуры нужно обновить максимально. Выбросить оттуда постмайданных назначенцев, связанных с националистами. Поставить надежных людей. Вернуть силовикам уважение к самим себе, а делать их "терпилами", когда на них нападают радикалы.

Проблема с уличным беспределом националистов есть. о решать ее должен не тот человек, который расплодил и прикармливал радикалов все пять лет.

И главная проблема не в самих радикалах, а в тех, кто крышует их беспредел. Не будет крыши, не будет и беспредела.

Почему "слуги" оставили Авакова?

Все это прекрасно понимают и в "Слуге народа", а потому и не хотели Авакова оставлять. Но оставили. Почему?

Да потому что не Зеленский управляет реально Радой. "Страна" уже публиковала материал, в котором разбирала, кто имеет вес в новом парламенте.

Если коротко – даже в самой фракции Слуга народа людей конкретно Зеленского – не более 20%.

Остальные – это люди Коломойского, Авакова, Пинчука и многих других влиятельных людей. Но больше всего – Авакова и Коломойского. Которые к тому же создали внефракционную депутатскую группу "За будущее".

Именно они являются акционерами новой власти. И без их согласия вряд ли что-то решается. Конкретно за Авакова, судя по всему, "вписался" Игорь Коломойский. Чтобы иметь свою акцию в Кабмине, где пока большинство получают ставленники западных структур.

С другой стороны глава МВД будет мешать развернуть страну в сторону от курса Порошенко. От того курса, против которого голосовали избиратели Зеленского. Но они вряд ли подсчитывали, сколько чьих людей в списке "Слуги народа".

Реакция соцсетей на "путч Порошенко"

Многих идея о том, что Авакова надо оставить, "иначе Порошенко нападет", повеселила:

"Не зря Лиза всегда была одной из моих любимиц. Порошенко готовит путч, поэтому мы оставляем Авакова. И да - другого пути нет!", - иронизирует блогер Виктория Иванова.

"Из переписок депутатов, которую опубликовали журналисты, мы узнаем, что Порошенко готовит переворот. И потому лишь оставляют Авакова.

И кому верить. Объяснению, почему Аваков. Или перевороту?", - удивляется политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Про Порошенко, готовящего переворот, это очень смешно. Сомневаюсь, что он яичницу без позора способен приготовить", - иронизирует журналист Вячеслав Чечило.

А вот депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский не усомнился в позиции фракции, зато потроллил Петра Порошенко:

"СМИ со слов своих источников в фракции СН пишут, что Порошенко готовит переворот.

Это замечательно, потому что стыдно быть государственным деятелем, и иметь среди обвинений только бесконечное воровство.

Со статьей- попытка переворота, будет смотреться в тюрьме солидней".