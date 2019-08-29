Разумков выключил микрофон нардепу от "Оппоплатформы" за выступление на русском языке
Дмитрий Разумков, которого сегодня избрали спикером Верховной Рады, выключил микрофон депутату от "Оппозиционной платформы "За Жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.
Инцидент произошел во время вопросов к претенденту на кресло вице-спикера Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Волошин сказал, что имеет право выступать на языке своих избирателей. После этого звук выступления в трансляции из Рады пропал. После того, как Олег Волошин перешел на украинский язык, Разумков дал ему возможность закончить реплику.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сам часто переходит в своих выступлениях с украинского языка на русский. Так, в своей инаугурационной речи он призывал не делить украинцев по языку и месту их проживания.
Также отметим, что отключение микрофона давно стало исключительной мерой борьбы с русскоязычными народными депутатами Верховной Рады. Так, экс-спикер Андрей Парубий отключил микрофон нардепу Василию Нимченко за выступление на русском языке. В феврале 2019 года в Раде также возникла перепалка из-за то, что депутат Оппоблока Сергей Матвиенков во время часа вопросов к правительству обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману на русском и не захотел перейти на украинский язык.