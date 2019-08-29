Дмитрий Разумков, которого сегодня избрали спикером Верховной Рады, выключил микрофон депутату от "Оппозиционной платформы "За Жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.

Инцидент произошел во время вопросов к претенденту на кресло вице-спикера Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Волошин сказал, что имеет право выступать на языке своих избирателей. После этого звук выступления в трансляции из Рады пропал. После того, как Олег Волошин перешел на украинский язык, Разумков дал ему возможность закончить реплику.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сам часто переходит в своих выступлениях с украинского языка на русский. Так, в своей инаугурационной речи он призывал не делить украинцев по языку и месту их проживания.

Также отметим, что отключение микрофона давно стало исключительной мерой борьбы с русскоязычными народными депутатами Верховной Рады. Так, экс-спикер Андрей Парубий отключил микрофон нардепу Василию Нимченко за выступление на русском языке. В феврале 2019 года в Раде также возникла перепалка из-за то, что депутат Оппоблока Сергей Матвиенков во время часа вопросов к правительству обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману на русском и не захотел перейти на украинский язык.