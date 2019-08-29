Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева в отношении которой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 миллионов гривен, вышла на свободу после внесения необходимой денежной суммы народным депутатом Вадимом Новинским. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Подозреваемая освобождена из-под стражи в связи с внесением залога в сумме 6 млн грн", - сообщили в прокуратуре Киева.

Информацию об освобождении Богатыревой подтвердил и ее адвокат Дмитрий Беляев. Он добавил, что его подзащитная в ближайшее время собирается добиться принятия прокуратурой решения об окончании досудебного расследования по ее делу.

Напомним, 27 августа правоохранители задержали Раису Богатыреву в аэропорту Киев, куда она прилетела рейсом из Минска.

Также мы сообщали, что Голосеевский суд обязал прокуратуру Киева в кратчайшие сроки принять решение о закрытии уголовного дела против экс-министр здравоохранения Раисы Богатыревой из-за истечения срока досудебного расследования.