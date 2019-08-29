В сессионном зале Верховной Рады камеры зафиксировали теплые объятия народных депутатов Нестора Шуфрич и Виктории Сюмар. Политические нежности можно было увидеть во время трансляции первого заседания парламента 9-го созыва.

На кадрах видно, что нардепы ведут себя вполне по-дружески, а Сюмар радостно улыбается.

Стоп-кадры из телетрансляции заседания парламента

Показательно, что накануне Виктория Сюмар громче и яростнее всех возмущалась назначением Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова в Верховной Раде (ранее эту должность занимала сама Сюмар).

Так, соратница Порошенко назвала это событие "плевком в глаза журналистов" и "шагом к российским стандартам". А также потребовала не допустить Шуфрича к руководству комитетом. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Мы также писали, что в "Оппоплатформе" потребовали от новой Рады выполнить Минские соглашения.