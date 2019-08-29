Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации на сайте парламента, проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины №1027 Зеленский определил как безотлагательный. Вместе с тем, в настоящее время текст законопроекта, а также сопроводительные документы на сайте Верховной Рады не опубликованы.

Напомним, в партии "Слуга народа" планируют внести в законодательство изменения, в соответствии с которыми депутатов за прогулы будут лишать мандаты.

Ранее назначенный вице-спикером Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что в первый же день работы Верховной Рады президент предложит внести изменения в Конституцию. Они будут касаться кнопкодавства, а также депутатских прогулов - пропуска без уважительных причин депутатами одной трети пленарных заседаний. Их планируют обозначить как безусловное основание потери депутатского мандата.

Также "Страна" следит за открытием новой Рады в режиме онлайн.