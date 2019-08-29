Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры. Соответствующий проект закона, поданный президентом, зарегистрирован под №1032 и опубликован на сайте Верховной Рады.

Уточним, что законопроект определен главой государства как безотлагательный. К настоящему времени текст законопроекта и сопроводительные документы на сайте парламента не размещены.

Напомним, по словам народного депутата от фракции "Слуга народа" и представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, первым решением сессии Верховной Рады станет финальное утверждение снятия депутатской неприкосновенности.

Также мы сообщали, что Зеленский подал в Раду законопроект об отсрочке штрафов за евробляхи.