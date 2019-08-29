В послужном списке официально внесенного кандидата на должность министра обороны Украины Андрея Загороднюка оказались офшоры. Об этом говорится на фб-странице народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николая Скорика.

"Повеселю. Почитайте. Это кандидат на министра обороны. Все последнее время руководил исключительно офшорами. Такого ещё не было", - указано в опубликованном сообщении.

На опубликованном фото автобиографии Загороднюка приведен его послужной список. В частности, с ноября 2018 года он занимал должность директора компании "Дискавери Консалтинг Инжинирс", зарегистрированной в Британии. Также в его активе указаны должности директоров и главы ряда других юридических лиц.

Фото: facebook.com/SkorykNikolay

Как сообщала "Страна", на закупку оружия для Минобороны в 2020 году могут потратить 21 млрд грн. Помимо этого, на на восстановление и модернизацию всего парка вооружений затребованы: в 2020 - 14 млрд грн, в 2021 - 15 млрд грн, в 2022 - 18 млрд грн.

Отметим, что в Украине увеличилось количество сторонников внеблокового статуса.