Юрист, представитель президента Украины в Верховной Раде 8-го созыва Руслан Стефанчук стал первым вице-спикером парламента 9-го созыва. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

За кандидатуру 43-летнего Стефанчука, представляющего фракцию "Слуга народа", проголосовало 330 народных депутатов. После избрания Стефанчук выступил с краткой речью, в которой обозначил свою персональную задачу и цели парламента.

"Мы потому считаемся людьми, что умеем договариваться о правилах. Моя основная задача - обеспечить новый подход и качество в законотворческой деятельности, провести ревизию в законодательстве. Мы должны учредить принцип: один закон принимаешь - два перечеркиваешь", - сказал новый вице-спикер.

Затем Стефанчук еще раз подчеркнул, что надеется на прекращения штамповки ненужных законов, как это было раньше, а также к возвращению плана законотворческой деятельности.

Как сообщала "Страна", накануне спикером Рады был избран Дмитрий Разумков.

Напомним, мы ведем текстовую трансляцию первого дня заседаний нового парламента.