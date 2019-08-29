Наставник "Шахтера" Луиш Каштру назвал список футболистов, которые попали в заявку команды на групповой этап "Лиги чемпионов".

В заявке оказались 29 игроков, включая молодых Додо, Валерия Бондаря, Андрея Борячука, Михаила Мудрика и Даниила Сикана.

Обращает на себя внимание наличие сразу четырех голкиперов, где выделяется опытный Андрей Пятов, и только одного наигранного в чемпионате нападающего, которым стал лучший бомбардир минувшего первенства Жуниор Мораес.

Заявка "Шахтера" на группу Лиги Чемпионов:

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Никита Турбаевский, Анатолий Трубин;

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь, Додо;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Михаил Мудрик, Фернандо;

Нападающие: Жуниор Мораес, Андрей Борячук, Даниил Сикан.

Как сообщала "Страна", жеребьевка группового этапа "Лиги Чемпионов" пройдет в четверг, 29 августа, в Монако (Франция) в зале Grimaldi Forum. Она начнется в 19.00.

Отметим, что новый клуб Паулу Фонсеки может купить капитана "Шахтёра" уже на этой неделе.