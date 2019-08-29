Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке штрафов за нарушения порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию страны. Проект появился на официальном сайте парламента.

Документ зарегистрирован 29 августа под №1030. Глава государства маркировал законопроект как неотложный. Однако его текст пока на странице Рады не появился.

Напомним, с 22 августа в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита. До этого времени владельцы авто с иностранной регистрацией могли оформить свои машины и избежать таких штрафов.

А 21 августа у Зеленского пообещали внести законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные "евробляхи" на первом же заседании Рады. Как видно, президент сдержал обещание.