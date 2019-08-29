Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект (№1010) о внесении изменения в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации на сайте парламента, соответствующая инициатива внесена президентом в четверг, 29 августа, и определена как безотлагательная. Текст и сопроводительные документы к проекту закона в настоящее время на сайте Рады не обнародованы.

Напомним, в апреле в НАБУ заявили, что завершили расследование о причастности антикоррупционеров к коррупции в оборонной сфере.

Как сообщала "Страна", у Зеленского рассказали о трех шагах по борьбе с коррупцией: отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и снизить давление на бизне. Об этих мерах рассказала Галина Янченко, глава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), которая входит в команду Зеленского.

Ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского рассказали о приоритетах работы нового президента.