После того, как депутаты новоизбранной Верховной Рады 9 созыва проголосовали за назначение спикером парламента Дмитрия Разумкова он обратился к присутствующим и заявил, что коалиция в предыдущей Раде была "виртуальной" и потому подорвала доверие к парламенту. А состав новой Верховной Рады - это 80% новых лиц. К тому же, это самый молодой парламент из всех созывов.

По словам Разумкова, Верховная Рада 9 созыва должна осуществить экономический прорыв и очистить власть от коррупции и кумовства.

Новоизбранный глава парламента назвал три направления деятельности: в частности, реформу институтов власти и очищение власти от коррупционных практик. По словам Разумкова, необходим эффективный механизм отзыва депутата, если он утратил доверие избирателей.

Также спикер считает, что от подковерных договоренностей следует перейти к голосованиям с учетом общих интересов - и первым испытанием будет голосование за снятие депутатской неприкосновенности.

Другим важным решением Разумков назвал принятие закона об импичменте. Кроме того, Разумков считает необходимым вернуть ответственность за незаконное обогащение. Также он высказался за оптимизацию количества государственных органов и честный суд.

"Нам будет стыдно смотреть людям в глаза, если мы не сделаем то, что обещаем", - заявил спикер Рады Разумков.

"Я считаю, что неприкосновенность нужно снимать со всех... Я надеюсь, что вскоре мы этот вопрос сможем решить", - заявил Разумков , отвечая на вопрос Нестора Шуфрича о снятии неприкосновенности с президента Украины.

Напомним, за назначение Дмитрия Разумкова проголосовали 382 нарождных депутата.

Также мы сообщали, что Разумков заявил, что коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Рады.