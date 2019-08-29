Во время первого рабочего заседания Верховной Рады 9 созыва 29 августа сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что партия Порошенко уходит в оппозицию к "Слуге народа".

"Политическая сила "Европейская солидарность" поздравляет победителей этих выборов. Мы переходим в оппозицию, и сегодня об этом объявляем, что мы переходим в оппозицию к правящей партии, но не к Украине", - заявила Ирина Геращенко.

Она отметила, что как оппозиция политсила не будет голосовать за кадровые вопросы и принятие кандидатур на должности руководства Верховной Рады.

"В свою очередь, мы как оппозиция так же будем претендовать на должность вице-спикера. На всех других кадровых решениях мы будем голосовать против", - сказала Геращенко.

Также сопредседатель фракции "Европейской солидарности", комментируя избрание Разумкова спикером парламента, заявила, что их политсила желает ему успеха на важной должности. Геращенко упрекнула Разумкова, что тот не поблагодарил своих предшественников, которые "много лет строили парламентаризм".

Кроме того, по ее мнению, партия власти "нарушает демократию", и Разумков "к этому причастен". В "Евросолидарности" жалуются, что оппозиция получает мало должностей в комитетах.

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за открытием новой Рады. Там уже создано большинство и названы главы фракций.

Также мы писали, что Дмитрия Разумкова избрали спикером Рады, за проголосовало 382 депутата, против - "Европейская солидарность", которая имеет 26 голосов.