Новоизбранный депутат от партии "Слуга народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Украины Михаил Радуцкий во время первого заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

Фотографию с фрагментом переписки опубликовал на своей странице в Facebook "Цензор.НЕТ".

На фото видно. что Радуцкий переписывается с человеком, записанным под именем Никон Игорь. Нардеп пишет собеседнику: "Мой человек Зоряна Черненко" (видимо, в качестве кандидатуры на пост министра).

Фото: Facebook/ censor.net

Собеседник на это отвечает - все говорят, что Супрун. В ответ Радуцкий парирует с использованием мата - мол, не дождутся.

Скриншот: Facebook/ censor.net

Ранее "Страна" рассказывала о похожем обсуждении народным депутатом от партии "Слуга народа" Лизой Богуцкой вопроса, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.

Также мы писали, что Владимир Зеленский предложил Раде одобрить увольнение Юрия Луценко, а генпрокурором назначить Руслана Рябошапку.