Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) относительно начала работы суда. об этом говорится в опубликованном на сайте парламента проекте закона под №1025"О внесении изменений в Закон Украины "О высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда)". Документ внесен в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что главагосударства определил его как безотлагательный. В настоящее время текст законопроекта и сопроводительные документы на сайте парламента не размещены.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский предложил поправить Конституцию, чтобы президент мог назначать руководство НАБУ и ГБР.

Также мы сообщали, что Зеленский предложил уволить с поста главы СБУ Грицака и назначить Баканова.