Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в законодательство Украины в оборонной сфере.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой парламента, законопроект "О внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства" (№1011) от 29 августа определен президентом Украины Владимиром Зеленским как безотлагательный.

По данным Интерфакс-Украина, также данный законопроект затрагивает уголовно-процессуальное законодательство Украины.

К настоящему времени текст законопроекта, а также сопроводительные документы к нему на сайте Верховной Рады не обнародованы. Мы ведем прямой репортаж о происходящем в первый день работы нового парламента Украины.

Как сообщала "Страна", Зеленский предложил изменить Конституцию с тем, чтобы президент мог сам назначать руководство антикоррупционных органов (НАБУ и ГБР). Также данным законопроектом предлагается наделить президента Украины полномочиями образовывать "независимые регуляторные органы".

Также Зеленский внес законопроект об изменении законов о деятельности Нацгвардии. Самого текст законопроекта и сопроводительных документов к нему пока нет.