Днем в четверг, 29 августа, во время первого рабочего заседания новой Верховной Рады Дмитрия Разумкова большинством голосов избрали новым спикером парламента.

За избрание депутата от партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова председателем Верховной Рады 9 созыва свои голоса отдали 382 нардепа. Против голосовала фракция "Европейская солидарность" – 26 депутатов. При этом Разумков в качестве члена Временного президиума вел заседание Рады с самого начала.

Дмитрий Разумков. Фото: Александр Гончаров/ "Апостроф"

Отметим, что о назначении Разумкова было известно уже давно. О выдвижении его кандидатуры заявлял и он сам - еще в начале августа.

Напомним, "Страна" ведет онлайн об открытии новой Рады. Сейчас там уже создано большинство и названы главы фракций.

Также мы писали, что нардепы новой Рады уже отправили в отставку правительство Гройсмана.