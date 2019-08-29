Кадровые вопросы парламент решает с нарушением регламента, а в первую очередь он должен рассмотреть постановление о Минских соглашениях. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

Заявление политик сделал перед журналистами в кулуарах Верховной Рады 29 августа. Он отметил, что "Оппоплатформа" не будет голосовать за новый состав правительства, так как выдвижения кандидатур на министерские посты прошло с нарушениями.

"Кадровые вопросы, которые сегодня планируется вынести в зал, проходили мимо нашей фракции, поэтому нам неизвестны кандидатуры на пост премьер-министра и министров. Все это происходит с грубым нарушением регламента Верховной Рады, поскольку кандидатуры должны вноситься после консультаций с фракциями и рассмотрения их в парламентских комитетах. Поэтому мы не будем участвовать в голосовании за Кабинет Министров", – сказал Бойко.

Сопредседатель фракции добавил, что все назначения должны проходить с соблюдением регламента, а Рада не должна нарушать закон и тем самым показывать плохой пример обществу.

Также Бойко высказался по поводу того, какие законопроекты Рада должна рассмотреть в первую очередь. По его мнению, сначала необходимо рассмотреть постановление, направленное на выполнение Минских соглашений. Его подготовила оппозиция.

"Этот проект постановления сегодня будет зарегистрирован. Это постановление принципиально и для нас, и для всего украинского народа. И мы будем настаивать на его незамедлительном рассмотрении", – подчеркнул парламентарий.

Ранее "Страна" сообщала, что в парламенте планируют рассмотреть законопроект "о защите от депутатского спама".

Напомним также, что мы ведем текстовую трансляцию первого заседания новоизбранной Рады.