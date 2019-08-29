Сегодня, президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде изменить Конституцию Украины в части уменьшения состава Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В проекте Закона №1017 идет речь о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы). Его определили как безотлагательный. Вместе с тем, в настоящее время текст законопроекта, а также сопроводительные документы на сайте Верховной Рады не опубликованы.

Напомним, ранее в команде Зеленского уже анонсировали уменьшение числа нардепов с 450 до 300 человек и отмену голосования на одномандатных округах. Глава офиса президента Андрей Богдан в одном из интервью сообщал, что изменения будут касаться мажоритарной системы и нормы, которая снижает проходной барьер до 3%.

Как сообщала "Страна", 20 мая Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду.

Также ранее "Страна" уже опубликовала список персонального состава руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионный зал.