В Днепре на одной из центральных улиц нашли обезглавленное женское тело. Об этом сообщает "Информатор".

Жуткую находку обнаружили в среду, 28 августа, около 18:00 на территории заброшенного летнего театра по улице Воскресенской. Тело без головы было замотано в тряпки. При детальном осмотре места происшествия неподалеку нашли и голову.

По предварительной информации, смерть женщины наступила 2-3 месяца назад. По словам правоохранителей, личность женщины установить не удалось. Умершая была похожа на бездомную. Что стало причиной смерти и почему тело было без головы, будут выяснять правоохранители.

Фото: dp.informator.ua

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