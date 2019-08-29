В партии "Слуга народа" планируют внести в законодательство изменения, в соответствии с которыми депутатов за прогулы будут лишать мандаты. Об этом сообщает 112.ua.

"Мы планируем внести изменения в действующее законодательство, и если депутат без уважительных причин пропускает более 50% рабочего времени, у него будет забран мандат. Не будем рассказывать об админнарушениях, никаких штрафных санкций, забрать мандат - и все", - сказала нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

По ее словам, в Раде нужно навести порядок и установить дисциплину, чтобы депутаты чувствовали ответственность за свои действия.

Напомним, ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявлял, что в первый же день работы Верховной Рады президент предложит внести изменения в Конституцию. Они будут касаться кнопкодавства, а также депутатских прогулов - пропуска без уважительных причин депутатами одной трети пленарных заседаний. Их планируют обозначить как безусловное основание потери депутатского мандата.

Также "Страна" следит за открытием новой Рады в режиме онлайн.