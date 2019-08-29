В четверг, 29 августа, в Верховной Раде утвердили состав Счетной комиссии народных депутатов. За соответствующее постановления №1002 проголосовали 388 парламентариев.

В Счетную комиссию направили:

Слуга народа

  • Грищук Роман Павлович
  • Жмеренецкий Алексей Сергеевич
  • Корниенко Александр Сергеевич
  • Корявченков Юрий Валерьевич
  • Криворучкина Елена Владимировна
  • Культенко Артем Валерьевич
  • Савченко Ольга Станиславовна
  • Ясько Елизавета Алексеевна

Оппозиционная платформа – За жизнь

  • Павленко Юрий Алексеевич
  • Пузанов Александр Геннадьевич

Всеукраинское объединение "Батькивщина"

  • Дубиль Валерий Александрович

Европейская Солидарность

  • Саврасов Максим Витальевич

Голос

  • Устинова Александра Юрьевна

Согласно ст. 17 регламента Верховной Рады, Счетная комиссия избирается для организации парламентских голосований народных депутатов и определения их результатов.

Полномочия Счетной комиссии:

  1. подсчитывает голоса во время голосования,
  2. по поручению Рады в случае необходимости устанавливает присутствие народных депутатов на пленарном заседании,
  3. рассматривает обращения народных депутатов, связанные с нарушением порядка голосования или другими препятствиями в голосовании,
  4. осуществляет контроль за использованием электронной системы подсчета голосов карточками

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