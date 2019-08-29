В Раде утвердили состав Счетной комиссии
В четверг, 29 августа, в Верховной Раде утвердили состав Счетной комиссии народных депутатов. За соответствующее постановления №1002 проголосовали 388 парламентариев.
В Счетную комиссию направили:
Слуга народа
- Грищук Роман Павлович
- Жмеренецкий Алексей Сергеевич
- Корниенко Александр Сергеевич
- Корявченков Юрий Валерьевич
- Криворучкина Елена Владимировна
- Культенко Артем Валерьевич
- Савченко Ольга Станиславовна
- Ясько Елизавета Алексеевна
Оппозиционная платформа – За жизнь
- Павленко Юрий Алексеевич
- Пузанов Александр Геннадьевич
Всеукраинское объединение "Батькивщина"
- Дубиль Валерий Александрович
Европейская Солидарность
- Саврасов Максим Витальевич
Голос
- Устинова Александра Юрьевна
Согласно ст. 17 регламента Верховной Рады, Счетная комиссия избирается для организации парламентских голосований народных депутатов и определения их результатов.
Полномочия Счетной комиссии:
- подсчитывает голоса во время голосования,
- по поручению Рады в случае необходимости устанавливает присутствие народных депутатов на пленарном заседании,
- рассматривает обращения народных депутатов, связанные с нарушением порядка голосования или другими препятствиями в голосовании,
- осуществляет контроль за использованием электронной системы подсчета голосов карточками
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