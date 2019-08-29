В четверг, 29 августа, в Верховной Раде утвердили состав Счетной комиссии народных депутатов. За соответствующее постановления №1002 проголосовали 388 парламентариев.

В Счетную комиссию направили:

Слуга народа

Грищук Роман Павлович

Жмеренецкий Алексей Сергеевич

Корниенко Александр Сергеевич

Корявченков Юрий Валерьевич

Криворучкина Елена Владимировна

Культенко Артем Валерьевич

Савченко Ольга Станиславовна

Ясько Елизавета Алексеевна

Оппозиционная платформа – За жизнь

Павленко Юрий Алексеевич

Пузанов Александр Геннадьевич

Всеукраинское объединение "Батькивщина"

Дубиль Валерий Александрович

Европейская Солидарность

Саврасов Максим Витальевич

Голос

Устинова Александра Юрьевна

Согласно ст. 17 регламента Верховной Рады, Счетная комиссия избирается для организации парламентских голосований народных депутатов и определения их результатов.

Полномочия Счетной комиссии:

подсчитывает голоса во время голосования, по поручению Рады в случае необходимости устанавливает присутствие народных депутатов на пленарном заседании, рассматривает обращения народных депутатов, связанные с нарушением порядка голосования или другими препятствиями в голосовании, осуществляет контроль за использованием электронной системы подсчета голосов карточками

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